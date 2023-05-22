Изидор не успел приостановить контракт с «Локомотивом»

Нападающий Вильсон Изидор планировал покинуть «Локомотив» ближайшим летом через приостановку контракта. Впрочем, французский футболист не успел этого сделать – ФИФА приняла поправки, и теперь трансфер Изидора возможен только по договорённости с «железнодорожниками». Об этом на своих страницах рассказывает «Чемпионат».

Всего за «Локомотив» Вильсон Изидор провёл 34 матча. В них нападающий записал на свой счёт 15 голов. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 22-летнго форварда в 5 миллионов евро.

Отметим, что ФИФА продлила действие опции приостановки контрактов с клубами из России, но только для тех легионеров, кто уже ею воспользовался.