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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В РФС объяснили решение ФИФА по контрактам легионеров

22 Мая 2023 • 17:47 Комментировать

В службе коммуникаций Российского футбольного союза дали комментарий по поводу решения ФИФА, о котором было объявлено в понедельник. 

«Сегодняшнее решение ФИФА стало результатом переговоров между РФС и ФИФА. Фактически правило о возможности приостановки контракта теперь распространяется только на тех, кто ранее приостановил контракт и покинул Россию.

Футболисты и тренеры, которые остались играть и работать в России, а также те, кто в будущем, например, в летнее трансферное окно, подпишут контракт с российским клубом, не смогут приостановить соглашение в одностороннем порядке.

Мы продолжаем считать само решение о возможности односторонней приостановки контракта безосновательной и избыточной мерой, в то же время внесенные сегодня изменения в регламент ФИФА по статусу и переходам позволяют российским клубам быть более защищенными и исключат возможность злоупотребления легионерами данным правилом», - сообщили в РФС.

ФИФА продлила опцию приостановки контрактов с клубами из России для легионеров – важные детали

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