В «Балтике» отреагировали на слухи об интересе к Кокорину

Кирилл Волженкин, который занимает должность генерального директора «Балтики», отреагировал на слухи об интересе клуба к Александру Кокорину.

В настоящий момент Кокорин хорошо показывает себя на Кипре в составе «Ариса». Нападающий был признан лучшим игроком сезона. При этом права на 32-летнего футболиста принадлежат итальянской «Фиорентине».

«Первый раз слышу об этом. Александр Кокорин - классный футболист. Но об интересе слышу первый раз», - сказал Волженкин, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Балтика» уже обеспечила себе место в Премьер-лиге России на следующий сезон.