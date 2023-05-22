Чернов: Если «Спартак» займёт второе место, сезон будет успешным

Футболист «Спартака» Никита Чернов ответил на вопрос, можно ли будет называть этот сезон успешным, если команда финиширует на второй позиции в чемпионате России.

«Думаю, что да. У нас в целом молодая команда, только собрались, некоторые ребята только подъехали. В любом случае все изначально хотели занять первое место, но «Зенит», к сожалению, много очков не потерял. Второе место будет лучшим исходом», - сказал Чернов, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

За два тура до финиша сезона «Спартак» располагается на третьей позиции в турнирной таблице. От второго ЦСКА команда Гильермо Абаскаля отстаёт всего лишь на один зачётный балл.

В двух оставшихся турах Премьер-лиги «Спартак» сыграет против «Пари НН» (дома) и «Крыльев Советов» (на выезде).