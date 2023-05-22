ФИФА объявила о продлении действия опции, которая позволяет легионерам приостанавливать контракты с клубами из России. Теперь пользоваться этой опцией иностранные футболисты смогут до средины 2024 года.

Напомним, что целый ряд легионеров воспользовался опцией ФИФА ранее. Эти футболисты временно приостановили действие контрактов с российскими клубами и ушли в другую команду без выплаты какой-либо компенсации.

Стоит сказать, что опция ФИФА работает не только для российских, но и для украинских клубов. ФИФА пытается защитить игроков, хотя клубы в этой ситуации серьёзно страдают в экономическом плане.