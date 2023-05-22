Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Локомотива» Бикей: «Очень хочется, чтобы Камерун и Россия провели товарищеский матч» эксклюзив

22 Мая 2023 • 15:20 Комментировать

Бывший игрок «Локомотива» и «Шинника» Андре Бикей в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» выразил надежду, что сборные Камеруна и России в скором времени договорятся о товарищеском матче.

«Я слышал о переговорах между Федерациями футбола Камеруна и России. Очень хочется, чтобы наши страны пришли к соглашению. Товарищеские матчи всегда полезны для обеих команд. Для Камеруна будет очень здорово приехать в Россию, получить большой опыт. С тех пор, как наши команды в последний раз сыграли друг с другом прошло много времени. Я считаю, что для камерунского футбола это очень важно и лично для меня тоже».

Потому что вы играли в России?

«Да, я с теплотой вспоминаю Ярославль. Мне нравилось в «Шиннике», нравились люди. К сожалению, когда я перешёл в «Локомотив» всё пошло не так. У меня были проблемы с некоторыми игроками, и я ушёл. Пребывание в «Локомотиве» мне не понравилось. Но это никак не влияет на моё отношение к России. Очень жду игру, если она состоится».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Камеруна Андре Бикей
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
22.05.23 в 19:00
Пари НН Пари НН
Сочи Сочи
2.65 3.55 2.65
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Мая
15:34 · Россия. Премьер-лига
Барач вернётся в «Крылья Советов»
15:15 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Ахмата» Конате пропустит остаток сезона из-за травмы
15:08 · Россия. Премьер-лига
Из «Спартака» может уйти легионер
15:03 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков: «Я уверен, что Семак мог бы спокойно работать в «Манчестер Сити» 1
14:47 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: У Соболева будут проблемы
14:44 · Россия. Премьер-лига
Шикунов: «Может, «Ростов» уже устал»
14:43 · Россия. Премьер-лига
Соболев не один раз демонстрировал неприличный жест в дерби с ЦСКА
14:35 · Россия. Премьер-лига
Сёмин поделился впечатлениями от дерби «Спартак» - ЦСКА
14:29 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Ростов» — команда-пустышка, они не заслужили второе место»
14:15 · Россия. Премьер-лига
Кордоба: «Ивич идеально доносит информацию до футболистов»
14:07 · Россия. Премьер-лига
Бубнов охарактеризовал жест Соболева 1
13:59 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА оценили скандальный жест Соболева
13:57 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко: «Не могу назвать ни одного российского футболиста, который может уехать в Англию или Испанию»
13:50 · Россия. Премьер-лига
Прогноз Бубнова на матч «Пари НН» - «Сочи»
13:37 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Ростов» в меньшей степени фаворит на второе место» 1
Все новости
Рекомендуем