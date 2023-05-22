Бывший игрок «Локомотива» и «Шинника» Андре Бикей в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» выразил надежду, что сборные Камеруна и России в скором времени договорятся о товарищеском матче.

«Я слышал о переговорах между Федерациями футбола Камеруна и России. Очень хочется, чтобы наши страны пришли к соглашению. Товарищеские матчи всегда полезны для обеих команд. Для Камеруна будет очень здорово приехать в Россию, получить большой опыт. С тех пор, как наши команды в последний раз сыграли друг с другом прошло много времени. Я считаю, что для камерунского футбола это очень важно и лично для меня тоже».

Потому что вы играли в России?

«Да, я с теплотой вспоминаю Ярославль. Мне нравилось в «Шиннике», нравились люди. К сожалению, когда я перешёл в «Локомотив» всё пошло не так. У меня были проблемы с некоторыми игроками, и я ушёл. Пребывание в «Локомотиве» мне не понравилось. Но это никак не влияет на моё отношение к России. Очень жду игру, если она состоится».