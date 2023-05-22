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Чанов: «Акинфеев психологически переиграл Промеса в эпизоде с пенальти» эксклюзив

22 Мая 2023 • 14:59 Комментировать

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил выступление голкипера «армейцев» Игоря Акинфеева в матче 28-го тура Российской премьер-лиги со «Спартаком».

- Вам понравилось, как Игорь Акинфеев повёл себя в моменте с отражением пенальти?

- Акинфеев блистательно отработал момент с пенальти. Жаль, что защитники ему не помогли, так бы результаты сложились иначе.

- Он заранее выбрал угол или старался ориентироваться по ситуации?

- Акинфеев психологически переиграл Промеса. Пенальти - это психология, которая всегда становится на сторону вратаря. Ты пропустил с пенальти - ничего страшного. А нападающий не забьёт, так на него всех собак повесят. Здесь Игорь хорошо качнул Промеса, хотя у голландца до конца удар не получился. Многие сейчас учатся манере Акинфеева играть в воротах.

Напомним, что «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Вячеслав Чанов
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