Бубнов охарактеризовал жест Соболева

Бывший защитник московского «Спартака», а ныне футбольный аналитик Александр Бубнов оценил скандальный жест форварда «народной команды» Александра Соболева во вчерашнем поединке против ЦСКА (2:1).

«За Александром регулярно водятся подобные грешки. Руководству и футболисту нужно на это обратить внимание. Этим он только портит репутацию себе и клубу. Так нельзя делать», - приводит слова Бубнова издание Sportbox.ru.

В одном из моментов матча Соболев схватил себя за пах и адресовал этот жест защитнику ЦСКА Виллиану Рошу. За этот поступок нападающий «Спартака» получил красную карточку.