В ЦСКА оценили скандальный жест Соболева

Гендиректор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался о неприличном жесте нападающего «Спартака» Александра Соболева в адрес защитника «армейцев» Виллиана Роши.

«Поведение Соболева? Есть КДК РФС, который должен в этой ситуации разобраться, тем более получается, что рецидив. Понятно, что дерби, эмоции, но это было немного за гранью, точнее не немного», - цитирует руководителя ТАСС.

Напомним, что в середине второй половины встречи Соболев и Роша были удалены с поля после провокации спартаковца.

Матч завершился победой «красно-белых» со счетом 2:1. Дублем в составе «Спартака» отметился Квинси Промес.