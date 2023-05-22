Прогноз Бубнова на матч «Пари НН» - «Сочи»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а в настоящий момент футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от заключительного матча 28-го тура Премьер-лиги между «Пари НН» и «Сочи».

«1:0. «Пари НН» борется сейчас за то, чтобы не попасть в переходные матчи. Юран обладает опытом, чтобы настроить футболистов на важную игру. Нижегородцы будут настраиваться только на победу», - приводит слова эксперта Sportbox.ru.

Матч «Пари НН» - «Сочи» состоится сегодня, 22 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию встречи поведет Liveresult.ru.