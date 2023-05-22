Павлюченко отреагировал на победу «Спартака»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался о вчерашнем матче между «Спартаком» и ЦСКА в рамках 28-го тура Премьер-лиги.

«Был яркий матч с удалениями, голами, пенальти, настоящее дерби! «Спартак» был чуть удачливее. Если выиграли, значит, правильно играли. Я поздравляю «Спартак» с победой», - приводятся слова Павлюченко на страницах Metaratings.ru.

Столичное дерби состоялось на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилось победой «Спартака» со счетом 2:1.

По итогам 28 туров чемпионата России «красно-белые» занимают третье место и отстают от ЦСКА на одно очко.