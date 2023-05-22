Литвинов: «Судейство в дерби было топ!»

Хавбек московского «Спартака» Руслан Литвинов дал оценку работе Сергея Карасёва во вчерашнем поединке против ЦСКА. Встреча состоялась в 28-м туре Премьер-лиги и завершилась победой «красно-белых» со счетом 2:1.

«Уровень судейства был топ! Карасёв давал бороться, не было постоянных свистков. Понятно, что все могут ошибиться, но главное - судья не испортил дерби», - приводит слова полузащитника издание «РБ Спорт».

После вчерашней победы «Спартак» набрал 53 балла и занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. В свою очередь ЦСКА с 54 очками располагается на второй позиции.