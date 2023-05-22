Губерниев назвал самый популярный футбольный клуб России

Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев рассказал, какой футбольный клуб считает самым популярным в России.

«Спартак» всегда стоял особняком. Мы говорим про «Спартак» не просто как про самый популярный клуб. Народная команда в РФ одна. Это не «Динамо», не «Зенит» и не ЦСКА. Это «Спартак», - приводятся слова журналиста на ютуб-канале Сергея Минаева.

Напомним, что «Спартак» был основан в 1922 году. «Красно-белые» являются самым титулованным клубом России.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги «народная команда» занимает третье место за два тура до окончания сезона.