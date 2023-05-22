Чанов раскритиковал Соболева за неприличный жест

Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал неприличный жест нападающего «Спартака» Александра Соболева в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши во время вчерашнего дерби.

«Жест Соболева - некрасивый поступок. Это не красит молодого спортсмена ведущей команды страны. Есть огромное сожаление, что судейство в дерби вышло на первый план», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что Соболев и Роша получили обоюдное удаление в середине второго тайма. Встреча завершилась волевой победой «Спартака» со счетом 2:1.

После этого матча «красно-белые» отстают от «армейцев» на одно очко.