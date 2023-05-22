Чанов: «Неожиданные судейские решения повлияли на результат дерби «Спартак» - ЦСКА»

Экс-тренер голкиперов московского ЦСКА Вячеслав Чанов поделился впечатлениями от вчерашнего матча против «Спартака». Столичное дерби завершилось победой «красно-белых» со счетом 2:1.

«Дерби прошло так, как и предполагалось, но главными факторами результата стали неожиданные судейские решения. Они точно повлияли на результат. В действиях судьи есть неточности», - цитирует Чанова издание «Чемпионат».

«Спартак» набрал 53 балла и за два тура до конца сезона РПЛ занимает третье место в турнирной таблице. ЦСКА, в свою очередь, с 54 очками располагается на второй позиции.