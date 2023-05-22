Аршавин: «Не хочу ничего говорить про бедного Соболева, он и так получает от меня»

Экс-форвард петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин отреагировал на поведение нападающего «Спартака» Александра Соболева во вчерашнем поединке против ЦСКА в рамках 28-го тура Премьер-лиги.

«Насколько поведение Соболева было неприемлемым? Не хочу говорить ничего про этого бедного Соболева. Он и так получает от меня. Пусть отдохнёт. Быстров по нему прошёлся. Думаю, достаточно», - передает слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, что Соболев получил красную карточку за непристойный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши.

Матч завершился победой «Спартака» со счетом 2:1.