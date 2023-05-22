Пономарёв сравнил шансы ЦСКА и «Спартака» на второе место

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв оценил шансы команды побороться за серебряные награды после поражения от «Спартака» в матче 28-го тура Премьер-лиги. «Армейцы» уступили на «Открытие Банк Арене» со счетом 1:2.

«Шансы на второе место остались, хотя дальше команду ждут серьезные игры с «Краснодаром» и «Ростовом». У «Спартака» календарь полегче, у них «Пари НН» и «Крылья Советов», - рассказал эксперт в интервью «Газете.Ru».

За два тура до завершения сезона Российской премьер-лиги ЦСКА с 54 баллами занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак», в свою очередь, набрал 53 очка и располагается на третьей позиции.