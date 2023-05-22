Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» оценил выступление Арсена Захаряна в матче 28-го тура Российской премьер-лиги с «Торпедо» (3:0).

- Как оцените выступление Арсена Захаряна? Он чуть не оставил команду в меньшинстве, но забил гол.

- Вы знаете, этот эпизод с жёлтой карточкой очень похож на момент в матче «Спартака» и «Химок», когда судья удалил Денисова, хотя тот даже близко не коснулся игрока соперника. С Захаряном получилась та же самая ситуация. Да, он коснулся соперника, но это точно не удаление. Честь и хвала судье, который отменил красную карточку Захаряна. Хорошо, что он исправил свою ошибку.

- В целом Захарян часто получает красные карточки. Для его позиции это нормальная практика?

- Не соглашусь с вами, он грубо не играет. Человек полностью отдаёт себя борьбе, мне нравится это его качество. Грубым футболистом я бы его точно не назвал. Иногда он идёт в стыки жёстко, но в целом все у него все в порядке.