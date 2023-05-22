ФИФА ещё на год продлит возможность приостановки контрактов с российскими клубами для иностранных футболистов, об этом сообщает телеграм-канал «Мутко Против».

По данным источника, о решении будет объявлено в ближайшие дни, однако отмечается, что такая возможность будет распространяться не на всех легионеров. Планируется, что футболисты, которые подписали соглашения, начиная с лета 2022 года, не смог их приостановить.

Напомним, что из-за политической ситуации в мире сборная России не будет принимать участия в отборочном этапе на чемпионат Европы 2024 годы, а российские клубы не будут играть в еврокубках.

