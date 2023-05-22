Мостовой оценил решения Карасёва в дерби «Спартак» - ЦСКА

Экс-игрок испанской «Сельты» и сборной России, а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой высказался о работе судьи Сергея Карасёва, обслуживавшего дерби «Спартак» - ЦСКА в рамках 28-го тура Премьер-лиги.

В интервью «Газете.Ru» Мостовой заявил, что рефери принял правильное решение, не назначив пенальти на полузащитнике Романе Зобнине, которому наступили на ногу в штрафной ЦСКА.

При этом в моменте с назначенным пенальти эксперт не согласился с Карасёвым.

«Когда я посмотрел повтор два или три раза, то понял, что для меня это не пенальти», - сказал Александр.

Матч завершился победой «Спартака» со счетом 2:1.