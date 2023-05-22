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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бородюк подвёл итоги матча «Спартак» - ЦСКА

22 Мая 2023 • 12:08 Комментировать

Экс-наставник национальной сборной России Александр Бородюк подвел итоги столичного дерби «Спартак» - ЦСКА. Матч прошел на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершился победой «красно-белых» со счетом 2:1.

«Закономерным результатом была бы ничья. Если говорить о футбольных моментах, то футбол состоит из ошибок, поэтому ошибки допустили с обеих сторон. Интересный матч», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Благодаря домашней победе «Спартак» поднялся на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от идущего вторым ЦСКА на один балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Александр Бородюк
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