Бородюк подвёл итоги матча «Спартак» - ЦСКА

Экс-наставник национальной сборной России Александр Бородюк подвел итоги столичного дерби «Спартак» - ЦСКА. Матч прошел на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершился победой «красно-белых» со счетом 2:1.

«Закономерным результатом была бы ничья. Если говорить о футбольных моментах, то футбол состоит из ошибок, поэтому ошибки допустили с обеих сторон. Интересный матч», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Благодаря домашней победе «Спартак» поднялся на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от идущего вторым ЦСКА на один балл.