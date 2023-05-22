Генич: «Красную карточку Роши аннулируют»

Известный комментатор Константин Генич поделился мнением об удалении защитника ЦСКА Виллиана Роши во вчерашнем дерби со «Спартаком». Южноамериканец получил красную карточку в середине второго тайма.

«Удаление Роши - это нечестно, потому что судьи не говорят на португальском, а игрок не говорит на английском. Он не мог по-другому объясниться, мог только показать. Думаю, эту карточку аннулируют», - написал Генич в своих социальных сетях.

Столичное дерби завершилось победой «Спартака» со счетом 2:1. Дублем в составе «красно-белых» отметился Квинси Промес. За «армейцев» забил Хесус Медина.