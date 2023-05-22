Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил работу Михаила Галактионова на посту главного тренера «железнодорожников».

- Сейчас «Локомотив» занимает восьмое место, впереди команду ждут игры с «Динамо» и «Торпедо». Думаете, клуб сможет зацепиться за шестое место?

- Думаю, «Локо» займёт восьмое место, выше поднимется вряд ли. Задача простая - побеждать в каждой игре, а дальше ориентироваться по ситуации.

- Вне зависимости от того, какое место займёт команда по итогам сезона, шестое или восьмое, вы сможете назвать концовку чемпионата успешной?

- А какая разница? Тройка призёров что-то даёт, а между четвёртым и двенадцатым местом какая разница? Я не вижу её. Сейчас так точно. Еврокубков нет. Если команда не поборолась за медали и не вылетела, ей всё одно.