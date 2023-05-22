Названа причина удаления Роши в дерби со «Спартаком»

Названа официальная причина удаления бразильского защитника ЦСКА Виллиана Роши во вчерашнем дерби против «Спартака».

Экс-судья ФИФА Игорь Федотов разместил в соцсетях фрагмент протокола матча. Из этой публикации стало известно, что южноамериканец был наказан красной карточкой за «непристойный жест в направлении трибун и ассистента».

Поединок, состоявшийся на стадионе «Открытие Банк Арена», завершился поражением ЦСКА со счетом 1:2. За «армейцев» забил гол Хесус Медина, а в составе «красно-белых» дублем отметился Квинси Промес.

За два тура до конца чемпионата ЦСКА опережает «Спартак» на одно очко.