Генич: «Соболеву надо дать дисквалификацию по максимуму»

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал удаление нападающего «Спартака» Александра Соболева во вчерашнем матче против ЦСКА. Форвард получил красную карточку за непристойный жест в адрес Виллиана Роши.

«Соболеву надо дать дисквалификацию по максимуму - игр пять. Его поведение было аморальным. Саша сам прекрасно понимает, что он был неправ», - написал Константин в своих социальных сетях.

Матч прошел на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершился победой «Спартака» со счетом 2:1. После этого поединка «Спартак» поднялся на третье место и отстает от идущего вторым ЦСКА на одно очко.