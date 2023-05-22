Непомнящий высказался о дерби «Спартак» - ЦСКА

Футбольный тренер Валерий Непомнящий высказался о результате вчерашнего матча между «Спартаком» и ЦСКА в 28-м туре Премьер-лиги.

«Мне кажется, что ЦСКА и «Спартак» примерно были равны. Ситуация поменялась из-за того, что в какой-то момент Соболев оказался сильнее, чем судья. Пенальти привело к тому, что ЦСКА проиграл», - приводит слова Непомнящего издание Metaratings.ru.

Московское дерби прошло на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилось волевой победой «Спартака» со счетом 2:1.

За два тура до завершения сезона РПЛ ЦСКА идет на втором месте, опережая «Спартак» на одно очко.