Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Непомнящий высказался о дерби «Спартак» - ЦСКА

22 Мая 2023 • 11:31 Комментировать

Футбольный тренер Валерий Непомнящий высказался о результате вчерашнего матча между «Спартаком» и ЦСКА в 28-м туре Премьер-лиги.

«Мне кажется, что ЦСКА и «Спартак» примерно были равны. Ситуация поменялась из-за того, что в какой-то момент Соболев оказался сильнее, чем судья. Пенальти привело к тому, что ЦСКА проиграл», - приводит слова Непомнящего издание Metaratings.ru.

Московское дерби прошло на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилось волевой победой «Спартака» со счетом 2:1.

За два тура до завершения сезона РПЛ ЦСКА идет на втором месте, опережая «Спартак» на одно очко.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Валерий Непомнящий
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
22.05.23 в 19:00
Пари НН Пари НН
Сочи Сочи
2.65 3.55 2.65
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Мая
12:03 · Россия. Премьер-лига
Генич: «Красную карточку Роши аннулируют»
12:02 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Кто займёт второе место в РПЛ? Какая разница? Что это даёт?»
11:56 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Никто из тех, кто говорил, что Промес уже не тот, даже не извинился»
11:50 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов: «Займёт ли «Спартак» второе место? Нет никаких гарантий» 1
11:48 · Россия. Премьер-лига
Генич: «Соболеву надо дать дисквалификацию по максимуму»
11:43 · Россия. Премьер-лига
Кордоба заявил, что не собирается переходить в «Зенит» или «Спартак»
11:32 · Россия. Премьер-лига
Кордоба: «Не знаю, буду ли готов к матчу против ЦСКА»
11:31 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий высказался о дерби «Спартак» - ЦСКА
11:21 · Россия. Премьер-лига
Агент Роши назвал несправедливым удаление бразильца в дерби со «Спартаком»
11:20 · Россия. Премьер-лига
Рианчо — об РПЛ: «Неважно кто займёт второе, третье или четвёртое место»
11:06 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «В Россию Кокорину возвращаться не надо, даже Кипр лучше»
11:03 · Россия. Премьер-лига
Бабаев: «Я хотел бы видеть Фернандеса в ЦСКА»
10:56 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Через год в РПЛ не останется легионеров»
10:52 · Россия. Премьер-лига
Ненахов не считает Малкома и Клаудиньо лучшими игроками РПЛ
10:49 · Россия. Премьер-лига
Фанаты «Спартака» и ЦСКА устроили массовую драку
Все новости
Рекомендуем