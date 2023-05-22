Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил работу главного арбитра Сергея Карасёва, обслуживавшего вчерашний матч между «красно-синими» и «Спартаком».

- Как оцените эпизод с пенальти в конце игры?

- Честно говоря, после просмотра повтора мне показалось, что пенальти не было. Если бы Дивеев именно ударил по ноге соперника, то нога соперника пошла в сторону. Мне кажется, что пенальти не было, хотя я могу ошибаться. Игра была равной, ЦСКА пропустит необязательный гол в раздевалку и немного запаниковал. У «Спартака» были свои моменты, которые он использовал. Поражение заставляет побеждать в оставшихся двух турах, «Ростов» уже вывалился из борьбы за медали.

- Поняли решение арбитра в моменте с двойным удалением?

- Жест Соболева - это однозначно красная карточка. Единственное, я не понял, за что удалили Рошу. За апелляцию можно были дать жёлтую, но уж точно не красную. Мне кажется, что Карасёв непонятно зачем уравнял составы. Это решение тоже повлияло на результат. Так бы ЦСКА остался почти на тайм в большинстве, а результат стал бы иным.

Дерби завершилось победой «Спартака» со счетом 2:1.