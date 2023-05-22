Агент Роши назвал несправедливым удаление бразильца в дерби со «Спартаком»

Футбольный агент Маркос Тито, который является агентом защитника московского ЦСКА Виллиана Роши, высказался об удалении своего клиента во вчерашнем матче против «Спартака» в 28-м туре чемпионата России.

«На Роше сфолили, а потом спартаковец делает такой неприличный жест. Виллиан реально возмутился, поэтому просил судью обратиться к ВАР. Дальше Роша ничего не сделал и выгнали его несправедливо», - приводятся слова агента на страницах издания «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Соболев и Роша получили обоюдное удаление на 69-й минуте.

Дерби завершилось волевой победой «Спартака» со счетом 2:1.