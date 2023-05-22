Бабаев: «Я хотел бы видеть Фернандеса в ЦСКА»

Руководство московского ЦСКА хочет возвращения в команду защитника Марио Фернандеса. Об этом рассказал гендиректор «армейцев» Роман Бабаев.

«Мы на связи с Марио, но пока ничего нового сказать не могу. Есть вероятность, что он вернется в клуб, но пока не могу сказать это однозначно. Я хотел бы видеть Марио в качестве игрока ЦСКА», - передает слова руководителя издание «РБ Спорт».

Напомним, что Фернандес последнее время выступал за бразильский «Интернасьонал». Недавно стороны расторгли трудовое соглашение. При этом у защитника есть действующее соглашение с ЦСКА, которое рассчитано до середины 2024 года.