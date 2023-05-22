Петржела: «Через год в РПЛ не останется легионеров»

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела ожидает, что в скором будущем легионеры массово начнут покидать Российскую премьер-лигу.

«Не только Клаудиньо и Малком, но и остальные иностранцы покинут Россию. Через год никого не останется. Им просто будет неинтересно играть в России. Политика играет огромную роль сейчас», - приводятся слова специалиста на страницах «РБ Спорта».

Ранее сообщалось, что Малком находится в сфере интересов «ПСЖ», а Клаудиньо хочет подписать «Палмейрас».

«Зенит» досрочно стал чемпионом в нынешнем сезоне РПЛ. Это пятый подряд титул для петербургского клуба.