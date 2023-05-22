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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Фанаты «Спартака» и ЦСКА устроили массовую драку

22 Мая 2023 • 10:49 Комментировать

После завершения московского дерби «Спартак» - ЦСКА фанаты команд устроили массовую драку в одном из столичных заведений. Об этом сообщается в телеграм-канале «Мутко против».

По сведениям источника, в драке приняли участие порядка 20 человек. Половину из них задержали сотрудники правоохранительных органов. На них были составлены административные протоколы. При этом ситуация может дойти до возбуждения уголовного дела.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА состоялся в рамках 28-го тура Премьер-лиги. Встреча завершилась победой «народной команды» со счетом 2:1.

После этого успеха «красно-белые» поднялись на третье место и отстают от «армейцев» на один балл.

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