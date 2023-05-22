Бушманов: «Жест Соболева - глупость и неуважение»

Известный в прошлом защитник Евгений Бушманов высказался об удалении нападающего «Спартака» Александра Соболева во вчерашнем дерби против ЦСКА. В середине второго тайма форвард «красно-белых» получил красную карточку за неприличный жест в адрес Виллиана Роши.

«Жест Соболева - глупость и неуважение. Так делать нельзя. В некоторых матчах эмоциональность Соболева - проблема для «Спартака». Александр - достаточно опытный игрок, поэтому должен это понимать», - передает слова Бушманова издание «Чемпионат».

Встреча завершилась победой «Спартака» со счетом 2:1. Дублем в составе «народной команды» отметился нападающий Квинси Промес.