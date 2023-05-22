Червиченко: «Соболев - невоспитанный гопник»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поведение нападающего «красно-белых» Александра Соболева во вчерашнем поединке против ЦСКА в 28-м туре Премьер-лиги. Форвард показал неприличный жест Виллиану Роше, за что был удален с поля.

«Соболев - невоспитанный гопник. Несмотря на то, что он переехал в столицу, воспитание барнаульского двора из него не испарилось. Вести себя он не научился. Удалили его заслуженно», - приводит слова Червиченко «Спорт-Экспресс».

Матч «Спартак» - ЦСКА прошел на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершился победой «красно-белых» со счетом 2:1.