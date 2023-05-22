Хлусевич назвал Промеса живой легендой «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о бомбардирском достижении одноклубника Квинси Промеса. Нидерландец стал лучшим голеадором «красно-белых» в чемпионате России.

«Можно ли назвать его живой легендой клуба? Конечно. Он стал лучшим бомбардиром клуба в чемпионатах России, самым результативным легионером лиги. Квинси войдет в историю «Спартака», - передает слова Даниила издание «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Промес провел 25 поединков. 31-летний нападающий отметился 20 забитыми мячами (три – с пенальти) и семью результативными передачами.