ЦСКА подал иск к «Удинезе» в ФИФА

Гендиректор московского ЦСКА Роман Бабаев сообщил о подаче иска в палату по решению споров ФИФА из-за невыплаты денег стороны «Удинезе» по переходу словенца Яки Бийола.

«Деньги за трансфер Бийола пока не дошли. С «Удинезе» мы, скорее всего, встретимся в палате по решению споров ФИФА. Мы уже несколько недель назад подали иск», - передает слова руководителя издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Бийол защищал цвета «армейского» клуба с 2018 по 2022 год. Его трансферная стоимость оценивается в десять миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Италии Яка провел 31 матч, записав на свой счет три забитых мяча и две голевые передачи.