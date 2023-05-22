Умяров: «Если честно, не понял решения Карасёва»

Хавбек «Спартака» Наиль Умяров поделился мнением о работе главного судьи Сергея Карасёва во вчерашнем матче 28-го тура Премьер-лиги против ЦСКА.

«Если честно, не понял судейские решения. По моему мнению, в первом случае пенальти больше был, чем во втором. Хорошо, что поставил второй? Наверное, нельзя так говорить, но это один пенальти из сложившихся двух», - приводятся слова полузащитника на страницах «Чемпионата».

Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась волевой победой «Спартака» со счетом 2:1.

По итогам 28 туров «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.