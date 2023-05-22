ФИФА продлит разрешение приостанавливать контракты с клубами РПЛ для легионеров

ФИФА приняла решение продлить разрешение иностранным игрокам приостанавливать контракты с клубами Российской премьер-лиги, рапортует телеграм-канал «Мутко против».

Как отмечает источник, официально об этом будет объявлено в ближайшее время. Возможность приостанавливать контракты будет пролонгирована минимум до конца июня следующего года. При этом отмечается, что это не будет распространяться на игроков, которые подписали контракты начиная с лета 2022 года.

Напомним, что сборная России и клубы РПЛ отстранены от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА.