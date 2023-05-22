«Нельзя назвать адекватным»: Масалитин высказался о Соболеве

Экс-футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин оценил поведение форварда «Спартака» Александра Соболева во время вчерашнего дерби. Игрок «красно-белых» получил красную карточку за неприличный жест в сторону соперника.

«Поведение Соболева нельзя назвать поведением адекватного человека. Надо совладать со своими эмоциями - это ведь не последняя игра. Даже не знаю, сколько матчей дисквалификации ему дадут», - цитирует Масалитина издание «Чемпионат».

Дерби состоялось на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилось волевой победой «Спартака» со счетом 2:1. За два тура до конца сезона «красно-белые» занимают третье место в таблице РПЛ.