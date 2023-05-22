Дьяков: «Спартак» постоянно тянут судьи - это невыносимо»

Экс-игрок «Ростова» Виталий Дьяков высказался о вчерашнем поединке между московскими «Спартаком» и ЦСКА в 28-м туре Премьер-лиги. «Красно-белые» обыграли «армейцев» со счетом 2:1.

«После матча «Спартак» - ЦСКА осталось куча вопросов к судейству. «Спартак» постоянно тянут судьи - это невыносимо. Они проигрывают - ноют, выигрывают - молчат», - приводятся слова Дьякова на страницах издания «Чемпионат».

После победы «Спартак» набрал 53 балла и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от идущего вторым ЦСКА на одно очко.

В следующем матче «красно-белые» на своем поле примут «Пари НН».