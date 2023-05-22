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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: «Карасёв провалил матч и забрал очки у ЦСКА»

22 Мая 2023 • 08:59 Комментировать

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис остался недоволен работой судей на матче между «Спартаком» и ЦСКА в рамках 28-го тура Премьер-лиги.

«Карасев провалил игру. Во втором тайме было безобразие. Вроде опытный арбитр, но провалил второй тайм полностью, хотя первый отсудил здорово. Он забрал очки у ЦСКА, ничейный матч был бы справедлив», - передает слова Канчельскиса Metaratings.ru.

Столичное дерби прошло на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилось победой «Спартака» со счетом 2:1.

За два тура до конца сезона ЦСКА занимает второе место в РПЛ, опережая «Спартак» на один балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Андрей Канчельскис Сергей Карасёв
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