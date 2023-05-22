Быстров назвал форварда «Спартака» Соболева главным клоуном дерби

Экс-футболист сборной России и ряда топ-клубов Премьер-лиги Владимир Быстров прокомментировал эпизод с удалением нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в матче против ЦСКА.

«Главный клоун в дерби, знакомьтесь!» - оставил сообщение Быстров, прикрепив картинку с клоуном, к которому прифотошоплено лицо форварда «красно-белых».

Напомним, что в середине второго тайма Соболев показал неприличный жест игроку «армейцев» Виллиану Рошу. За это Александра удалили с поля.

Дерби прошло на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилось со счетом 2:1 в пользу «Спартака». За два тура до конца сезона «красно-белые» занимают третье место в таблице РПЛ.