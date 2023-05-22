«Спартак» обратился к фанатам после победы над ЦСКА

Московский «Спартак» посредством клубного телеграм-канала обратился к болельщикам команды после дерби с ЦСКА. «Красно-белые» отпраздновали победу со счетом 2:1.

«Пост в честь наших болельщиков! Огромное спасибо за вашу потрясающую поддержку! Рады, что смогли прожить такой важный победный гол на последних минутах вместе с 25 тысячами красно-белых!» - говорится в публикации столичного клуба.

После этой победы «Спартак» поднялся на третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиге. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 53 балла и занимают третье место, отставая от идущего вторым ЦСКА на одно очко.