Бальде прокомментировал победу «Спартака» в дерби

Форвард московского «Спартака» Кейта Бальде прокомментировал победу над ЦСКА в матче 28-го тура Российской премьер-лиги. Дерби завершилось со счетом 2:1 в пользу «красно-белых».

«Рад, что смог сыграть, помочь команде. Мы всей командой смогли подняться вверх. Благодаря этой победе у нас есть шанс окончить чемпионат в топ-3. Это наша цель прямо сейчас», - приводит слова нападающего издание Metaratings.ru.

После 28 туров чемпионата России «Спартак» набрал 53 балла и занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от идущего вторым ЦСКА на одно очко.