Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бальде прокомментировал победу «Спартака» в дерби

22 Мая 2023 • 07:23 Комментировать

Форвард московского «Спартака» Кейта Бальде прокомментировал победу над ЦСКА в матче 28-го тура Российской премьер-лиги. Дерби завершилось со счетом 2:1 в пользу «красно-белых».

«Рад, что смог сыграть, помочь команде. Мы всей командой смогли подняться вверх. Благодаря этой победе у нас есть шанс окончить чемпионат в топ-3. Это наша цель прямо сейчас», - приводит слова нападающего издание Metaratings.ru.

После 28 туров чемпионата России «Спартак» набрал 53 балла и занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от идущего вторым ЦСКА на одно очко.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кейта Бальде
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
22.05.23 в 19:00
Пари НН Пари НН
Сочи Сочи
2.65 3.55 2.65
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Мая
07:23 · Россия. Премьер-лига
Бальде прокомментировал победу «Спартака» в дерби
07:12 · Россия. Премьер-лига
Тихонов оценил шансы «Пари НН» выбраться из зоны стыковых матчей
07:04 · Россия. Премьер-лига
Литвинов: «Спартак» должен стараться занять второе место»
00:35 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» ищет замену Клаудиньо эксклюзив
21 Мая
22:56 · Кубок России
Сперцян поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России
22:05 · Россия. Премьер-лига
Арбитр Карасёв высказался о московском дерби 2
21:58 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис - о Кокорине: Я считаю, что ему лучше остаться в Европе
21:45 · Россия. Премьер-лига
Карпин подвёл итоги матча против «Краснодара» 1
21:42 · Россия. Премьер-лига
Комличенко досрочно закончил сезон
21:36 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: Дерби «Спартака» и ЦСКА получилось жарким
21:33 · Россия. Премьер-лига
Хоккеист Сергачёв - о прошедшем дерби: «Если бы в футболе были разрешены драки, как в хоккее, футболисты тоже бы дрались»
21:24 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: Шансы «Спартака» на серебро возросли, но последние игры будут тяжелейшими
21:20 · Россия. Премьер-лига
Роша назвал Соболева «клоуном» 1
21:14 · Россия. Премьер-лига
Шавло: «Спартак» проявил характер в дерби с ЦСКА»
21:06 · Россия. Премьер-лига
Шавло: Карасёв не должен был удалять Соболева
Все новости
Рекомендуем