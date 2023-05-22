Тихонов оценил шансы «Пари НН» выбраться из зоны стыковых матчей

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о предстоящем матче между «Пари НН» и «Сочи», который пройдет в рамках 28-го тура Премьер-лиги.

В разговоре с корреспондентом Metaratings.ru эксперт заявил, что нижегородцы сохраняют шансы выбраться из зоны стыковых матчей. В преддверии матча Тихонов отметил нестабильность «Сочи».

Матч состоится в Нижнем Новгороде сегодня, 22 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдет на Liveresult.ru.

Перед этой игрой «Пари НН» занимает 14-е место в таблице РПЛ, а «Сочи» - десятое.