Самые нереальные камбэки в футболе

На минувшей неделе в третьем по силе дивизионе Англии произошёл один из невероятных исходов. «Питерборо» и «Шэффилд Уэнсдей» встретились в рамках ответного стыкового матча за право завоевать путёвку в Чемпионшип. В первой игре «Питерборо» забил четыре безответных мяча и на вторую игру выходил в спокойном состоянии, если такое бывает в Англии. К 25-й минуте «Шэффилд Уэнсдей» отыграл два мяча и под нахлынувшими оптимистическими чувствами побежал забивать ещё два. Окончательно отыграться удалось, как это часто бывает в Туманном Альбионе, на восьмой добавленной минуте! Забив по голу в ворота друг друга, команды провели дополнительное время в серии пенальти, в которой «Шэффилд Уэнсдей» одержал победу 5:3 Шэффилд не спал всю ночь, заставив нас вспомнить о самых нереальных камбэках в истории футбола.

2 гола за 2 минуты

Один из самых известных клубов по камбэкам «Манчестер Юнайтед». Сэр Алекс Фергюссон неслучайно показывал на часы в концовке матча, настраивая своих парней и вселяя страх в соперника этим жестом. Конечно, самый невероятный камбэк «красные дьяволы» совершили в финале Лиги чемпионов-1998/99, когда Тедди Шерингем и Уле Гуннар Сульшер забили по мячу на первой и третьей добавленной минуте, принеся победу над мюнхенской «Баварией». Но этого финала могло и не быть. Во втором полуфинальном матче с «Ювентусом» парни Фергюссона к 11-й минуте матча проигрывали 2:0.РойКин иДуайтЙорк смогли сравнять счёт к получасу встречи, а ЭндиКоул за семь минут до конца поединка принёс «красным дьяволам» итоговую победу. Истории в Лиге чемпионов для подопечных Фергюссона продолжились весной 2007. По ходу встречи команда проигрывала «Милану» 1:2, и роль лидера атаки взял на себя Уэйн Руни, сумевший забить дважды. Второй точный удар форвард нанёс уже в компенсированное время.

3 гола за 6 минут

До 2005 года невероятный камбэк «Манчестер Юнайтед» в финальной встрече с «Баварией» многим кружил голову. Но в мае 2005-го всё перевернулось. «Милан» уверенно начал финальную встречу против «Ливерпуля». Паоло Мальдини открыл счёт на 20-й секунде поединка. К перерыву Эрнан Креспо оформил дубль, установив, как казалось, окончательный счёт матча. В перерыве многие отправились спать, чтобы утром узнать о самом нереальном камбэке в истории финалов Лиги чемпионов. «Ливерпуль» отыгрался за шесть минут в дебюте второго тайма! Что это было? Помог «You’ll Never Walk Alone»? Как бы то ни было, но Шмицер, Джерард и Алонсо смогли перевести игру в дополнительное время, которое переросло в серию пенальти. Три промаха «россонери» «с точки», в том числе и Андрея Шевченко, принесли титул «Ливерпулю».

6 голов за матч

«ПСЖ» в феврале 2017 года представлял собой боевой коллектив, который был нацелен на победу в Лиге чемпионов. В 1/8 финала парижанам предстояло сыграть против «Барселоны», но уверенная победа 4:0 в первом матче практически развеяла сомнения в вопросе победителя пары. К исходу часа ответного поединка каталонцы смогли отыграть три мяча, начав с быстрого гола Луиса Суареса. Но ответный мяч Кавани привёл «Барселону» к необходимости забивать ещё трижды! Подопечные Луиса Энрике справились с этой задачей. Реализованный на первой компенсированной минуте Неймаром пенальти привёл в восторг почти 100 тысяч зрителей, собравшихся на «Камп Ноу», а решающий гол Роберто вызвал невероятный экстаз! Уверен, что пережитые болельщиками каталонцев эмоции в той встрече мало с чем сравнимы.

Вероятно, что с ними могут поспорить болельщики «Манчестер Сити», которые в заключительном туре сезона-2011/12 ждали от своих любимцев только победы в матче с «Куинс Парк Рейнджерс». Проигрывая 1:2, «горожане» включили невероятные скорости в концовке. На второй компенсированной минуте Эдин Джеко сравнял счёт, а ещё через две минуты Серхио Агуэро принёс «Манчестер Сити» первое с 1968 года звание чемпиона Англии. Спустя десять лет в честь этого гола аргентинцу установили памятник возле стадиона «Этихад».

В истории мирового футбола случались самые нереальные камбэки. Самые известные из них, конечно же, происходили в решающих матчах. И вспоминая о них, необходимо помнить, что расслабляться в профессиональном футболе нельзя ни на минуту. Соперник может отыграть даже самую нереальную разницу мячей.

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Константин Лицин