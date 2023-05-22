Литвинов: «Спартак» должен стараться занять второе место»

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов пообщался с журналистами после домашнего матча против ЦСКА. Дерби завершилось со счетом 2:1 в пользу «красно-белых».

«Выиграли дерби, заработали нужные очки. Надо двигаться от игры к игре, стараться занять второе место. Мы должны ставить максимальную планку. Для нас второе место сегодня - максимум», - передает слова Литвинова «Матч ТВ».

После 28 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем поединке «народная команда» на своем поле примет «Пари НН». Матч состоится в Москве 28 мая.