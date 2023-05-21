Арбитр Карасёв высказался о московском дерби

Главный арбитр матча 28-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и ЦСКА Сергей Карасёв высказался о прошедшем дерби.

«Пусть департамент говорит, всё оценит. Дерби есть дерби, оно не могло пройти по‑другому. Дальше оценки будут даваться официально. Инспектор все посмотрит, дальше департамент и ЭСК», - заявил Карасёв журналистам после матча.

Напомним, что поединок завершился со счётом 2:1 в пользу «Спартака».

Карасёв по ходу матча удалил форварда «красно-белых» Александра Соболева, а также защитника «красно-синих» Виллиана Рошу. Также он назначил пенальти на 87-й минуте в ворота Игоря Акинфеева.