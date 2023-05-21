Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Арбитр Карасёв высказался о московском дерби

21 Мая 2023 • 22:05 Комментировать (2)

Главный арбитр матча 28-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и ЦСКА Сергей Карасёв высказался о прошедшем дерби.

«Пусть департамент говорит, всё оценит. Дерби есть дерби, оно не могло пройти по‑другому. Дальше оценки будут даваться официально. Инспектор все посмотрит, дальше департамент и ЭСК», - заявил Карасёв журналистам после матча. 

Напомним, что поединок завершился со счётом 2:1 в пользу «Спартака».

Карасёв по ходу матча удалил форварда «красно-белых» Александра Соболева, а также защитника «красно-синих» Виллиана Рошу. Также он назначил пенальти на 87-й минуте в ворота Игоря Акинфеева. 

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Спартак Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
White_Shark
21 Мая 2023 в 22:11
Спасибо Карасеву. Человек за один матч просто мастерски развеял миф, что Спартак там кто-то заслуживает. Хотя свидетелям ромбика ещё поди докажи)
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2
1
2.60 3.70 2.60
Видео
Окончен
Краснодар Краснодар
Ростов Ростов
3
0
2.60 3.65 2.60
Видео
22.05.23 в 19:00
Пари НН Пари НН
Сочи Сочи
2.65 3.55 2.65
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Мая
22:56 · Кубок России
Сперцян поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России
22:05 · Россия. Премьер-лига
Арбитр Карасёв высказался о московском дерби 2
21:58 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис - о Кокорине: Я считаю, что ему лучше остаться в Европе
21:45 · Россия. Премьер-лига
Карпин подвёл итоги матча против «Краснодара» 1
21:42 · Россия. Премьер-лига
Комличенко досрочно закончил сезон
21:36 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: Дерби «Спартака» и ЦСКА получилось жарким
21:33 · Россия. Премьер-лига
Хоккеист Сергачёв - о прошедшем дерби: «Если бы в футболе были разрешены драки, как в хоккее, футболисты тоже бы дрались»
21:24 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: Шансы «Спартака» на серебро возросли, но последние игры будут тяжелейшими
21:20 · Россия. Премьер-лига
Роша назвал Соболева «клоуном» 1
21:14 · Россия. Премьер-лига
Шавло: «Спартак» проявил характер в дерби с ЦСКА»
21:06 · Россия. Премьер-лига
Шавло: Карасёв не должен был удалять Соболева
20:56 · Россия. Премьер-лига
Газзаев - о Заболотном: Просто тяжело выиграть дерби, когда у тебя в атаке на одного человека меньше
20:55 · Россия. Премьер-лига
Гришин: ЦСКА должен выиграть два матча и не смотреть на соперников
20:48 · Россия. Премьер-лига
Первый тренер Соболева высказался о поведении форварда в матче против ЦСКА
20:48 · Россия. Премьер-лига
Гришин: Карасёв мог не удалять Рошу, а Соболева отстранят на два матча
Все новости
Рекомендуем