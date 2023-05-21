Роша назвал Соболева «клоуном»

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша высказался о поведении форварда столичного «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура Российской премьер-лиги.

«Никогда не видел такого поведения игрока на поле. Для меня он клоун. Надо уважать не меня, а женщин, которые пришли на стадион», - приводит слова бразильца журналист Фабио Алейшу в социальной сети.

Напомним, что нападающий «Спартака» показал неприличный жест в адрес защитника, поэтому был удалён с поля, к тому же сам Роша получил красную карточку за то, что повторил жест, обращаясь к боковому арбитру.

«Спартак» одержал победу со счётом 2:1.