Тарханов верит, что «Крылья Советов» не попадут в стыковые игры

Известный российский специалист Александр Тарханов высказался о разгромной победе «Крыльев Советов» над «Уралом» (3:0) в матче 28-го тура Российской премьер-лиги.

Эксперт отметил, что игра получилась равной, и думает, что самарский клуб удержится на 12-й позиции, но многое будет зависеть от того, как сыграют «Пари НН» и «Сочи».

«Да, самарцы сейчас выступают не очень хорошо, но посмотрите, сколько они потеряли игроков. Тяжело восполнить такие потери, поэтому и стабильной игры нет», - приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

«Крылья Советов» после 28 проведенных игр располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 29 набранных очков.