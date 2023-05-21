Защитник «Крыльев Советов» Бейл высказался о разгромной победе над «Уралом»

Защитник самарских «Крыльев Советов» Гленн Бейл высказался о разгромной победе над «Уралом» (3:0) в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги.

Футболист отметил, что рад тому, что его команда наконец-то смогла добиться успеха.

В следующем туре самарский клуб сыграет важный матч против «Факела».

Что касается матча с «Факелом», он будет такой же важный, как сегодня. Надеюсь, мы будем играть также. Надеюсь, продолжим в том же духе на следующей неделе», — заявил Бейл в эфире «Матч ПРЕМЬЕР».

«Крылья Советов» после 28 туров располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице.